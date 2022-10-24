Ordu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) İl Tatbikatı Kampı, Ünye Çınarsuyu Tatbikat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Eğitmenler ve UMKE gönüllülerinin katılımıyla yapılan tatbikat kampında, güncelleme eğitimlerinin yanı sıra koordinasyon ve oryantasyona yönelik beceri oyunları uygulandı.

Kampta ayrıca, senaryo gereği deprem sonrası oluşan bina çökmesi, enkaz, heyelan, su taşkını, yangın ve zincirleme trafik kazası olaylarına müdahaleler uygulamalı gerçekleştirildi.

Kampı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, "AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan afet müdahale planı çerçevesinde eğitimlerimizi ve UMKE ile ilgili bölümlerin tatbikatını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. UMKE olarak her zaman hazır olmak durumundayız. İhtiyaç duyulduğunda ülkenin dört bir yanında yaşanabilecek afetlerde en kısa sürede destek vermemiz hayati önem taşıyor. Hazırlıklı olmak için de bu eğitimleri, tatbikatları yaz kış, sıcak soğuk demeden gerçekleştiriyoruz" dedi.