Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tünelde tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde tünelde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu'da alınan bilgiye göre, Cemal Korkmaz idaresindeki 61 ADG 777 plakalı tır, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli'nde Mustafa Çatalbaş yönetimindeki 07 NBM 77 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Çatalbaş ve beraberindeki Murat Aykutluğ yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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