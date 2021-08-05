Valilikten yapılan açıklamaya göre, İslamlar Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik firmasında halk sağlığına aykırı ve izinsiz şekilde parfüm üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince firmada yapılan aramalarda 50 santimetreküplük şişelerde 20 bin 998 parfüm ile 221 bidon içerisinde 984 litre parfüm bulundu.

Firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.