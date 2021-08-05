Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 03:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de izinsiz şekilde üretilmiş çok miktarda parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde izinsiz ve halk sağlığına aykırı üretildiği belirtilen çok miktarda parfüm ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İslamlar Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik firmasında halk sağlığına aykırı ve izinsiz şekilde parfüm üretildiği bilgisine ulaşıldı.
Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince firmada yapılan aramalarda 50 santimetreküplük şişelerde 20 bin 998 parfüm ile 221 bidon içerisinde 984 litre parfüm bulundu.
Firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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