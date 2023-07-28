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Güncel
AA 28.07.2023 12:56

Ordu'da ticari taksi ile kente uyuşturucu getirmek isteyen 3 zanlıdan biri tutuklandı

İstanbul'dan Ordu'ya ticari taksi ile uyuşturucu getirmek isteyen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ordu'da ticari taksi ile kente uyuşturucu getirmek isteyen 3 zanlıdan biri tutuklandı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'dan Ünye'ye ticari taksi ile uyuşturucu sokulacağı bilgisi üzerine, teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İlçenin Akçay mevkisinde ekiplerce durdurulan ticari taksideki S.G. adlı kadın ile D.A. ve M.A. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada, uyuşturucu niteliğinde 3 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.A. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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