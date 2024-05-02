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Güncel
İHA 02.05.2024 10:00

Ordu’da sporculara malzeme desteği sağlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu’daki sporculara malzeme desteği yaptı.

Ordu’da sporculara malzeme desteği sağlandı
[Fotograf: İHA]

Altınordu İlçesi Durugöl Spor Kompleksi’nde bulunan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sporcu eğitim merkezinde eğitim gören sporculara spor malzemesi desteği yapıldı.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, malzeme desteği programında yaptığı konuşmada, “Buradaki yatırımların hepsi bu ülkenin geleceği sizler için yapılıyor. Siz ne kadar güçlü olursanız, ne kadar bayrağımızı yukarı kaldırırsanız bu ülkenin geleceği de o kadar güçlü olacaktır. Onun için bu imkanları çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Ülkemize ve milletimize sahip çıkın biz sadece şampiyon istemiyoruz, biz spordaki başarının yanında ahlaklı, vatanını ve milletini seven, değerleri ile gurur duyan, onları yaşatan bir nesil istiyoruz. Bizlere bu imkanları sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ile Ordu Valimiz Muammer Erol’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Programda İl Müdürü Mustafa Genç, Spor Hizmetleri Müdürü Ömür Çağlıyan, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Merve Güngör ve antrenörler tarafından sporculara malzemeleri takdim edildi.

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