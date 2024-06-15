Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ordu'da Çamaş ilçesinin Taşoluk Mahallesi çevre yolu mevkisinde, Mehmet Gümüş'ün kullandığı otomobil ile Serdar Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, otomobilin sürücüsü, aynı araçtaki Seyhan ve Metin Gümüş ile Hatice Özkan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Ordu 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'dan tatil için memleketlerine geldikleri belirtilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ordu'da Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.