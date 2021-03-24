Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak bölgede izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine Gölköy ilçesinde 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bir detektör ve kazı malzemeleri ele geçiren ekipler, şüphelileri İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
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