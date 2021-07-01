Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu’da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ordu’da alınan bilgiye göre, Hacıali Mahallesi'nde, Yaşar Özyurt yönetimindeki 55 K 2337 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özyurt'un cenazesi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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