Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşın sokakta düşürdüğü iki adet altın, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İlyas Kara tarafından bulunarak sahibine ulaştırıldı.

İlçenin Kaledere Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada cebindeki iki adet altını düşüren Ruhi Taş, Ünye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İlyas Kara, gece mesaisinde temizlik yaptığı sırada önce boş olduğunu düşündüğü altın dolu kutuyu faraş ile süpürdü.

Gelen ses üzerine içine bakan temizlik işçisi Kara, iki kutuda da altın olduğunu fark etti.

Duyarlı işçi Kara, mesai bitiminde altınları zabıta ekiplerine teslim ederken, bulunan altınların Ruhi Taş’a ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından altınlar sahibine ulaştırıldı.

Altınlarını almaya gelen Ruhi Taş Ünye Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Böyle duyarlı personellere gerçekten ihtiyaç var. Kendisi istirahatte olduğu için burada yüz yüze teşekkür edemedim. Ancak telefon numarasını aldım ve kendisini arayarak teşekkür edeceğim. Ayrıca bizim de kendisine küçük bir ikramımız olacak. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, “Temizlik işçisi mesai arkadaşımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum. Dün gece mesaisinde mıntıkasında temizlik yapan kardeşimiz yerde bulduğu altınları zabıta müdürlüğümüze teslim etmiş. Vatandaşımız da bugün altınlarının kaybolduğunu beyan etmiş. Belediye personeli kardeşimize dürüstlük örneği göstererek altınları teslim etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bulunan altınlar Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından sahibine teslim edildi. Geçtiğimiz ocak ayında ise Ünye Belediyesi Temizlik işçisi yolda temizlik yaptığı sırada bulduğu 22 bin 200 lirayı sahibine teslim etmiş ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından altın ile ödüllendirilmişti.