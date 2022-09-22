Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, bu sezon balık avında bolluk yaşandığını, bu durumdan duydukları memnuniyeti söyledi.

Özellikle birkaç yıldır palamudun çok az avlandığını anlatan Aydemir, "Bu sezon palamut avı istediğimiz gibi başladı. Palamutlar oldukça büyük. Tanesi bir kilogramı geçen palamutlar avlanıyor" dedi.

Aydemir, palamut bolluğunun tezgahlara da yansıdığını, ilk hafta tanesi 100 liralardan satışa sunulan palamudun son günlerde kilogramına göre 20 ila 60 liradan satıldığını vurguladı.

Bu sezon vatandaşların bol bol palamut tüketebileceğinden bahseden Şahin Aydemir, havaların soğumasıyla palamut avında artış beklediklerini söyledi.