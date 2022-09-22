Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: DHA]
Bolu'da hava sıcaklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
Bolu'da hava sıcaklıklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde soğuk hava etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0,4 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu.
2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1,4 derece ölçüldü.
Kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde, kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Bolu Kar Yağışı
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:55
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
"Koşan Kartal" lakaplı Fikri amca, sağlığını harekete borçlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz