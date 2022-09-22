Bolu'da hava sıcaklıklığının aniden düşmesiyle yüksek kesimlerde soğuk hava etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu, Batı Karadeniz Ormancılık ve Araştırma Müdürlüğü istasyonunda ölçülen 0,4 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu.

2 bin rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise hava sıcaklığı 1,4 derece ölçüldü.

Kentin yüksekte kalan Aladağ mevkisinde, kısa süreli hafif kar yağışı etkili oldu.