İlçede yaşayan Ömer Yavuz Keskin, Hamidiye Mahallesi'nde köpeklerin, uçamayan bir kuşu kovaladığını fark etti.

Köpekleri uzaklaştırarak kuşu kurtaran Keskin, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.

Ünye Şefi Saygın Yıldırım, teslim aldığı balaban kuşunu ilçedeki özel bir veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Ali Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan balabanın, daha çok sazlıklarda ve kıyı kesimlerde görülen, yalnız yaşamayan güçlü bir kuş türü olduğunu söyledi.

İlk muayenesini yaptıkları kuşun hasta olduğunu tespit ettiklerini belirten Güngör, "Bu yüzden de yorgun ve bitkin düşmüş. İlaç tedavisi uygulayıp doğaya salınacak." dedi.

Saygın Yıldırım ise koruma altına aldıkları kuşu, tedavisinin ardından doğal ortama bırakacaklarını kaydetti.