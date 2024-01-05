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Güncel
İHA 05.01.2024 15:43

Ordu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Talha D.’nin kullandığı otomobil ile Murat E. yönetimindeki otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüler ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Fatsa ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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