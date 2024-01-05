Karabük'te KBÜ Afrika Festivali düzenlendi

Festival, Afrika’nın zengin kültürünü, geleneklerini ve müziğini tanıtmak üzere düzenlenirken; farklı Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler ve konuklar, geleneksel kıyafetleriyle, el sanatlarıyla, müzikleriyle ve danslarıyla zengin bir kültürel deneyim sunarak katılımcıları eğlenceli anlar yaşattı.

Festival çerçevesinde oluşturulan stantlarda Afrika yemekleri, el yapımı sanat eserleri ve geleneksel ürünler sergilendi.

Ayrıca, Afrika’nın farklı bölgelerine ait dans gösterileri ve canlı müzik performansları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Karaş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Siz kardeşlerimizle Anadolu insanının çok ortak noktası var. Bu düşünceyle buradasınız. Karabük Üniversitesi bu düşünceyle sizlere kucak açtı. Sizleri davet etti, sizlere imkan sağlamaya çalıştı ve bu yüzden hepiniz buradasınız, burada öğrencisiniz. Bu konuştuğumuz şeyleri tamamlamak, geleceğin Afrika’sını ortaya çıkarmak üzere inşallah burada aldığınız eğitim ve sadece eğitim değil ruhla geleceği birlikte tesis edeceğiz inşallah` dedi.

Programın ardından Karaş, Afrikalı öğrencilerin açmış olduğu sergiyi ziyaret ederek geleneksel yemeklerini tattı, öğrencilerle sohbet etti

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen festivale, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Terzi, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.