Şanlıurfa'da göçük altından çıkarılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekibini ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktar Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 30 Aralık 2023 tarihinde kanal çalışması sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan Ercan D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Ercan D., göçükten çıkarılırken, itfaiye amirinin "Daha çayımızı içmeye geleceksin" diyerek teselli ettiği itfaiye ekibini ziyaret etti.

Ercan D., göçük altında sadece eşi ile çocuklarını düşündüğünü, seslenerek kurtarılmayı beklediğini ifade ederek, kendisini toprak altından çıkaran tüm itfaiye ekibine teşekkür etti.