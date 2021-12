Ordu Valisi Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 182 vatandaşın sorunlarını dinledi.

Kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik ve özel sorunları not alan Sonel, istek ve sorunların bir çoğununun çözüme kavuşmasını sağladı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de kendisine iletilen sorunlara çözüm bulunmasını isteyen Sonel, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Sonel, burada yaptığı konuşmada, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek, kendileriyle yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Kendilerine sorunlarını daha rahat iletme imkanı sunarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını giderme noktasında devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu da özellikle bilmelerini istiyoruz. Valiliğimizin kapısı vatandaşlarımıza her daim açıktır ve bizlere her zaman ulaşma imkanına sahiptirler. Ayrıca ilgili kurum amiri ve burada görevli tüm ekip arkadaşlarımız da vatandaşlarımızın sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında gereken önemi göstermektedir. İletilen sorunlarla ilgili olarak da kendileri bilgilendirilerek toplantıdan güleryüzle uğurlanmaktadır."