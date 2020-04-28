Haber Giriş: Kaynak: AA
Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binada hizmet vermeye başladı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir süredir yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binası tamamlanarak hizmete alındı.
Kahramanmmaraş'ta İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki yeni binanın tamamlanmasının ardından yeni yerine taşındı.
250 personelin görev yaptığı yeni binada Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği de hizmet verecek.
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