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Güncel
İHA 21.06.2023 22:40

On dakikalık yağış Kırşehir'de rögarları taşırdı

Kırşehir'de ara ara etkili olan yağışlarda şehir merkezinde bulunan rögarlar taştı.

On dakikalık yağış Kırşehir'de rögarları taşırdı

Şehirde 10 dakika aralıksız yağış sonrası Ankara Caddesi ve Masal Parkın olduğu alanlarda rögarlar taştı, Terme Caddesi üzerinde de su birikintileri oluştu.

Kırşehirli vatandaşlar ise yaşanan su taşkınlarını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı. Yağmurun şiddetli yağdığı anlarda vatandaşlar belediye otobüs duraklarında bekleyerek korunmaya çalıştı. İlçelere bağlı köylerde tarımsal arazilerin yağışlar nedeniyle zarar gördüğü açıklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de çiftçinin zararının asgari düzeye indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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