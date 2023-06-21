Bingöl'de başarılı öğrenciler Güneydoğu gezisi ile ödüllendirildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılında derslerinde ve çeşitli spor dallarında dereceye girenler ile şehit ve gazi çocuklarından oluşan 50 kişilik öğrenci için Batman ve Mardin gezisi düzenlendiği bildirildi.

Batman ve Hasankeyf ilçesi, Mardin ve Midyat ilçesini kapsayan Güneydoğu turuna çıkan öğrencilerin gezideki ilk durağının Hasankeyf olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler burada tekne turu yaptı. Gezi kapsamında Mor Gabriel Manastırına geçen kafile sırasıyla Dara Antik Şehri, Midyat Konuk Evi, Kasımiye Medresesi ve Midyat'taki tarihi mekanları görme fırsatı buldu. Gezi boyunca öğrencilere uzman rehberler eşlik etti. Öğrencilere ziyaret ettikleri tarihi mekanlarla ilgili detaylı bilgi verildi"