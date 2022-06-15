Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 20:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman kapanacak 2022? Yaz tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? İkinci dönem, 7 Şubat'ta başlamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.
Yaz tatili ne zaman?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.
[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]
Yaz tatili ne zaman?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.
Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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