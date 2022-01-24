Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayımladı. Peki okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 İkinci dönem ara tatili...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.
Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında gerçekleşti.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat’ı kapsayacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan’da olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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