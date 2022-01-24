Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşakları 0-5'inci kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-İstanbul istikametlerinde sırasıyla sağ ve sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bozburun ayrımı-Marmaris yolunun 26'ncı kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kocaeli-Yalova yolunun 7'nci kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53'üncü kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması nedeniyle Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30'uncu kilometrelerinde sel hasarları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21'inci kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Yolun 28-29'uncu kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 2-3'üncü kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 33-35'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Taşucu-Silifke-Erdemli yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı mevkileri arası) yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ardahan-Çıldır yolunun 27-28'inci kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.