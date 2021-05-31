Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İlkokulda yüz yüze eğitim yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokulda yüz yüze eğitimin yarın itibarıyla başlayacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlama tarihi ile ilgili açıklama yaptı.
Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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