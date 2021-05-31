Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin başlama tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.