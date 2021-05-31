Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.

Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız." dedi.

Normalleşme takvimi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.