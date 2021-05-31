Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Erdoğan "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacaktır" dedi.