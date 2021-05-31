Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 1 Haziran normalleşme takvimi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.
Erdoğan "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanacaktır" dedi.
[Kademeli normalleşme takvimi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.https://t.co/VBByfUXb95 pic.twitter.com/AL731D5NlH— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
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