Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Spor salonları açılacak mı? Spor salonları ne zaman açılacak?
Spor salonları açıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Peki spor salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran kademeli normalleşme takvimi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıkladı.
Spor salonları açıldı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir" dedi.
[Kademeli normalleşme takvimi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecektir.https://t.co/VBByfUXb95 pic.twitter.com/qhrjtxLPVk— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
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