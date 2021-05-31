Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Restoranlar açıldı mı? Kafeler ve restoranlar kaça kadar açık?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Restoranlar açılacak mı? Restoranlar kaça kadar açık? Restoranlar belirlenen kurallarda açılacak. 1 Haziran kademeli normalleşme takvimi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Restoranlar açılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeme içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir" dedi.
[Kademeli normalleşme takvimi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeme içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. https://t.co/VBByfUXb95 pic.twitter.com/MX1rWRG0a3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
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