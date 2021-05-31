Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Restoranlar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeme içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir" dedi.