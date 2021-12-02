Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası`nda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin özlük haklarını artırmayı mali ve çalışma şartlarını iyileştirmeyi ihmal etmediklerini açıkladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e sunulacak

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü`nde açıkladıkları ve çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu`nu kısa sürede Meclis`e sunacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanunla getirilecek yenilikler ile öğretmenlere verilecek yeni haklara ilişkin bilgi de verdi.

Çalışma, öğretmenlerin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacak.

"Kariyer mesleği"

Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

Adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek

Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

Uzman öğretmenlik imkanı

10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

Başöğretmenlerin maaşında 2 bin liralık artış

10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

Birinci derecedeki öğretmenlere 3600 ek gösterge

Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

Sözleşmeli öğretmenlere müjde

Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.