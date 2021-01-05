Üniversiteden yapılan açıklamada, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunun yaklaşık bir yıl boyunca Kovid-19 virüsüne karşı cansiperane mücadele veren DÜ Hastanesi çalışanlarını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin, gösterdikleri özverili çalışmalar için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim ettiği kaydedildi.

Geleceğin doktorlarının bu süreçte hem fiziki hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına destek olmak istedikleri ifade edilen açıklamada, pandemi önlemlerine karşı herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.