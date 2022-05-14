Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖGG sınav sonuçlarını sorgulama ekranı...ÖGG 97. Temel Eğitim sınavı sonuçları
Özel güvenlik sınav sonuçları 13 Mayıs tarihinde açıklandı. Peki sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sınav itirazları
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Sıradaki Haber
Van'da, tarlada 57 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz