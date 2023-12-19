Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.12.2023 17:03

Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, Of Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere deneyimlerini anlatan Kandemir, "Sevgili gençler, asla heyecanınızı ve çalışma arzunuzu yitirmeyin. Sizler gibi öğrencilerimiz, TÜBİTAK 2204 projeleriyle Antarktika'da bilimsel çalışmalara katıldı. Bilimsel projeler geliştirin, yarın siz Antarktika'ya gidin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Kandemir'e günün anısına hediye verdi, Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt ise davetlerine katıldığı için teşekkür etti.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Yalova Makine İhtisas OSB'de fabrikalar yükseliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:03
Moody's Türkiye'nin görünümünün pozitife çevrilebileceğine işaret etti
17:34
Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
17:27
Togg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendi
17:55
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail, yeni insani araya hazır
17:22
Muğla kazılarının önemli ismi Prof. Dr. Adnan Diler hayatını kaybetti
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
CHP'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ