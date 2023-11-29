Odun toplamaya gittiği sahilde kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, önceki gün öğle saatlerinde odun toplamak için geldiği sahil kenarında kayboldu. Akşam evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, Bekar’ın sahile inmiş olabileceği ihtimaliyle, önceki gece bölgede çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar, dün sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizmenin teki bulundu. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, dalgalar nedeniyle denizde arama yapamadı. Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına destek verdi.

Bekar’ı arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren ekipler, kıyıdan gözlemle yaparken, Sahil Güvenlik’e ait bot da denizden çalışmalara destek verildi.

"Eşimi deniz aldı"

Dalgalara kapılıp kaybolan eşinden gelecek haberi bekleyen Davut Bekar, “Odunlar sahile vurduğu zaman herkes gider toplardı. Bizim ihtiyacımız yoktu ama hanım gitmiş. Çalı dediğimiz ince odun toplarken eşimi deniz aldı. Allah’tan umut kesilmez. AFAD ekipleri çalışıyor, bekliyoruz” diye konuştu.