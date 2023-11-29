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Güncel
İHA 29.11.2023 11:02

Aydın'da jandarma ekipleri bin 705 kişiyi sorguladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulama çerçevesinde bin 705 şahıs sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri bin 705 kişiyi sorguladı
[Fotograf: İHA]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

26 ekip ve 91 personelin katılımı ile gerçekleştirilen Bölgesel Şok ve Huzur Uygulaması'nda bin 705 şahıs sorgulandı.

606 araç veya sürücüsü kontrol edilirken 5 araç veya sürücüsüne toplamda 11 bin 41 TL idari yaptırım uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi.

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