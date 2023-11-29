Osmaniye'de 6 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine panelvan kamyonet durduruldu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri insani olmayan ve onur kırıcı bir muameleyle taşıyan araç sürücüsü İ.K. ve onunla birlikte hareket eden M.E. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Olayda kullanılan 2 araca el konuldu.

Yakalanan 6 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.