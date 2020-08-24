Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapattığı kapılarını, 1 Temmuz'da yeniden açmasının ardından 10 bin 629 ziyaretçi ağırladı.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates (KKA) tarafından tasarlanan müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Eylül 2019'da ziyarete açmasından bu yana sanatseverlerden ve kentin ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu, 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip müze, ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle tarihi Odunpazarı bölgesine canlılık getirdi.

Müze ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979'dan itibaren verilen ödüller kapsamında, 2019 Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hizmet vermeye başladığı günden Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldığı 16 Mart'a kadar 150 binden fazla kişiyi ağırlayan Odunpazarı Modern Müze, bir araya getirdiği dijital içerikleriyle de sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Kontrollü sosyal hayat süreciyle 1 Temmuz'da yeniden kapılarını açan müze, şu ana kadar 10 bin 629 sanatsever tarafından ziyaret edildi. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunabilmesi için bir defada en fazla 80 ziyaretçi kabul edilen müzenin havalandırma sisteminde, yüzde 100 taze hava kullanıyor.

Ziyaretçilerin birbiriyle karşılaşmaması ya da yakınlaşmaması amacıyla gezinti rotası oluşturulan müzede, hemen hemen her noktada dezenfektan bulunuyor.

Personel ve ziyaretçilerin sağlığı için alınan önlemler

Müzenin İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hem personel hem de ziyaretçi sağlığı için önlemler aldıklarını söyledi.

Ergüven, "Sosyal mesafenin korunabilmesi için müzeye bir defada aldığımız ziyaretçi sayısını 4'te 1 kısıtladık. Aynı anda müze içinde en fazla 80 ziyaretçi bulunabiliyor. Ziyaret boyunca maske takmayı zorunlu kılıyoruz. Havalandırma sistemimizde yüzde 100 taze hava kullanıyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin birbiriyle karşılaşmaması ya da yakınlaşmaması amacıyla rota oluşturduklarını dile getiren Ergüven, "Müzenin hemen hemen her noktasında dezenfektanlar bulunuyor. 1 Temmuz'dan itibaren 10 bin 629 kişi Odunpazarı Modern Müze'yi ziyaret etti. İnsanlarda pandemi sürecinin ardından yaşanan normalleşmeyle güvenli ve rahatlıkla gezebilecekleri mekanlara karşı ilgi başladı. Odunpazarı Modern Müze'de bunun yansımalarını görüyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen 2019 Özel Ödülü'nün önemine vurgu yapan Ergüven, bundan büyük onur duyduklarını anlattı.

Bengü Kırkız Ergüven, "Yakın zamanda İngiltere'de düzenlenen Museum and Heritage Awards'ın kısa listesine kalan 5 müzeden biriyiz. Eylül ayında sonuçlar açıklanacak. Güzel bir haber alacağımıza eminiz. Logo tasarımı alanında ödül aldık. Hem yerel de hem de ülke çapında çeşitli ödüllere layık görüldük." ifadelerini kullandı.

Müzede "Vuslat" başlıklı serginin sanatseverlerle buluşmaya devam ettiği bilgisini veren Ergüven, ekim ayında yeni bir serginin açılışını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretçilerden Zekine Kırmızı da daha önce ailesiyle ziyaret ettiği müzeyi, Rusya'dan gelen misafirleriyle tekrar gezdiklerini ifade etti.

