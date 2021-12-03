Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 05:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ödemiş'te tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.B'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 kredi kartı ve 16 dekont ele geçirildi.
Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: İzmir
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