Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin kişi tarafından ziyaret edilen fuarda, bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuarda, 3 milyonu aşkın kitap, 200’ün üzerinde yayınevi ve 270’den fazla yazar okuyucular ile buluşacak.

Aralarında Hayati İnanç, Ahmet Selçuk İlkan, Alişan Kapaklıkaya, İkbal Gürpınar ve Bekir Develi'nin de bulunduğu birçok yazar ve şairin okurları ile buluşacağı fuarda, Kayserili yazarlar için de stantlar açılacak.

Ziyaret saatleri 10.00 ile 21.00 saatleri arasında planlanan fuar, 12 Aralık'a kadar açık olacak.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ve kitapseverlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak fuara, tüm Kayserilileri davet etti.