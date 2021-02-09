Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 Ocak nakdi ücret desteği ödemeleri…
Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi. Ocak 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirlecek.
Sıradaki Haber
Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz