İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye maddi destek sağlamak için iki esnafı silahla tehdit ederek 300 bin lira haraç istediği ileri sürülen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla kimliğini belirlediği zanlılardan birini gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.

Zanlıların adresinde ele geçirilen yasaklı yayın ve dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.