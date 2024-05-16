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Güncel
AA 16.05.2024 15:29

Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti

Tokat'ın Niksar ilçesinde özel çocuklara yönelik çevre etkinliği düzenlendi.

Niksar'da özel çocuklar çevre temizliği yapıp fidan dikti

Kaymakam Ekrem Çeçen, Engelliler Haftası kapsamında ilçedeki özel eğitim okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Ayvaz Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Kaymakam Çeçen özel çocuklarla birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu. Ayrıca geleceğe nefes olması için yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çeçen, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Doğayı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza çevre bilinci aşılamak ve doğayla iç içe olmalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

Özel çocuklar da heyecanlarını dile getirerek, doğaya verdikleri destekten dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.

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Çevre Kirliliği Tokat Engelliler Eğitim
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