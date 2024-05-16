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Güncel
AA 16.05.2024 15:44

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 4 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 4 zanlı yakalandı
[TRT Haber (Arşiv)]

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Tespit edilen şahıslarla ilgili işlem başlatıldı

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte de 250 vatandaş bilgilendirildi.

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