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Güncel
AA 07.08.2023 04:04

Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu.

Nijer'de ECOWAS'ın cuntaya verdiği süre doldu

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00'da doldu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Nijer'deki askeri cunta sözcüsü: Yabancı bir güç ECOWAS iş birliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında
Nijer'deki askeri cunta sözcüsü: Yabancı bir güç ECOWAS iş birliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS iş birliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise ECOWAS'ın askeri operasyon için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu yazdı.

Haberde, ECOWAS ülkelerinden birinde görev yapan üst düzey bir askeri yetkilinin "Şu an için böyle bir askeri harekata katılmadan önce birliklerimizin gücünü artırmamız gerekiyor. Herhangi bir askeri harekatın başarısı iyi bir hazırlığa bağlıdır." ifadesine yer verildi.

Askeri yetkiliye göre, ECOWAS'ın askeri müdahaleye hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ancak bu süreçte de ECOWAS, ekonomik yaptırımlar kanalıyla Nijer'e baskıya devam edecek ve daha geniş ticari ambargo için uluslararası kurumlardan destek arayacak.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan ECOWAS'ın cuntaya tanıdığı süreyi 1 hafta daha uzatacağı tahmin ediliyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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