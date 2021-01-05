Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, bir şüpheliyi yakaladı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, 0,99 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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