Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada 5,12 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, "Operasyonları koordine eden Niğde Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." notuyla, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.