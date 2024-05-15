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Güncel
AA 15.05.2024 19:07

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada belirlediği adreslere 29 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

23 kişi tutuklandı

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 5 bin 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1351 sentetik ecza, 430 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 250 gram sentetik uyarıcı, 4 gram uyuşturucu hap ham maddesi, 4 hassas terazi, 3 makas, 1 esrar öğütücü, 1 ambalaj makinası, tabanca, şarjör, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 670 lira, 3 bin 970 avro, 300 dolar, 250 İsviçre Frangı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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