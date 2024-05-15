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Güncel
AA 15.05.2024 18:21

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın ortak çalışmasıyla yapılan operasyonda, Sarıcalı Mahallesi'nde H.K. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 11,56 gram kubar esrar, 30 adet sentetik ecza hapı, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 160 adet doldurulmuş makaron, 24 adet elektronik sigara likidi ve 510 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.

Operasyonda, H.K. gözaltına alındı.

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