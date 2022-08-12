Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Niğde’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 127,46 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Niğde Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Şerafettin Elçi Havalimanı temmuzda 29 bin yolcuya hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz