Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 127,46 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.