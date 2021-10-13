Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinden 14,39 gram esrar, 47,79 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 3 bin 60 lira ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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