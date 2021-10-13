Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 4-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden 14,39 gram esrar, 47,79 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve 3 bin 60 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.