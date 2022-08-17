İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 20 Temmuz-15 Ağustos arasında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılarla birlikte, 560 paket bandrolsüz sigara, 55 gram bonzai, 1 kilo 100 gram esrar, 1090 kök kenevir ve 80 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.