Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu madde ve kaçakçılık operasyonlarında 16 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 20 Temmuz-15 Ağustos arasında düzenlediği operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte, 560 paket bandrolsüz sigara, 55 gram bonzai, 1 kilo 100 gram esrar, 1090 kök kenevir ve 80 dolu fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Kaçakçılık
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