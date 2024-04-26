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Güncel
AA 26.04.2024 14:11

Niğde’de üniversite öğrencileri köy okuluna ziyaret etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Genç Niğde Kulübü öğrencileri, Hüsniye köyünde ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve oyuncak dağıttı.

Niğde’de üniversite öğrencileri köy okuluna ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyündeki ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Niğde’de üniversite öğrencileri köy okuluna ziyaret etti

Kulübün akademik danışmanı İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Serhat Madsar, çocukların bayramını kutlayarak, onların geleceğe umutla bakmalarını ve büyük birey olarak yetişmelerini temenni etti.

Madsar ayrıca bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiği gibi toplumsal sorumluluk bilincini de artırdığını vurguladı.

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23 Nisan Niğde
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